CHP’li Etimesgut Belediyesinden skandal karar! Tiyatroya para var 15 Temmuz’a yok

Zumba Festivali yapan, yandaş sanatçılara para akıtmak için tiyatro okulu kuran Etimesgut Belediyesinin oyuncu kökenli başkanı Erdal Beşikçioğlu, sıra 15 Temmuz’u anmaya gelince “tasarruf’u hatırladı.

SAMET EKER / ANKARA - CHP’li belediyelerin infial oluşturan kararlarına bir yenisi daha eklendi. Birçok belediye millî bilinçle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde şehitler ve gaziler için anma etkinliği düzenlemeye hazırlanırken “Behzat Ç.” rolüyle tanınan tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu’nun başkanlığını yaptığı CHP’li Etimesgut Belediyesi, bu kahramanlık gününü yok sayan bir karara imza attı. Belediye, “tasarruf” tedbirlerini gerekçe göstererek 15 Temmuz dolayısıyla anma etkinliği yapmama kararı aldı. Belediyenin bu kararı, akıllara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı aktiviteleri dâhilinde düzenlenen gençlik festivalinde dans ettiği görüntüleri getirdi. Beşikçioğlu, şarkıcı Melek Mosso’nun konserinde dans etmişti. Tasarruf tedbirlerini hiçe sayıp konserlerden taviz vermeyen yandaş sanatçılara para akıtmak için tiyatro okulu kuran Etimesgut Belediyesi Başkanı Beşikçioğlu’nun, 15 Temmuz şehitlerini anmak üzere yapılacak etkinliklerden kaçınması, büyük tepki topladı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Beşikçioğlu’na ve Etimesgut belediyesine sosyal medyadan gösterilen tepkilerden bazıları şöyle:

“2 Temmuz’da Zumba Festivali yapan ve 20 Temmuz’da Satranç Günü’nü kutlayacak olan Erdal Beşikçioğlu’nun başkan olduğu CHP’li Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıl dönümünde etkinlik düzenlememe kararı aldı.”

“İki şarkı söyleyince kendini sanatçı zannedenlere binler verip konser verdiren Etimesgut Belediyesi, 15 Temmuz anmasını tasarruf diyerek iptal etmiş. Milletin darbede can verirken ATM kuyruğuna girip ‘tiyatro’ diyen tiyatrocuların darbe başarılı olmadı diye yas tutması lazım tabii.”

“Halkın FETÖ’cü darbeyi engellediği günü kutlamamak ahlaken düşüklük olduğu kadar bölücü bir eylem.”

Öte yandan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı, alınan bu kararın, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Etimesgut halkının gösterdiği mücadeleyi de hiçe saydığını belirtti.