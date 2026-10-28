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Belçika'nın aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı! 2 ton kokain detayı

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İçişleri Bakanlığı, Belçika tarafından uyuşturucu madde ticareti ve suç örgütü kurma suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G.'nin İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Zeytinburnu'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin, Belçika'da büyük bir kokain organizasyonunda yönetici konumunda olduğu ve Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenen 2 ton kokainle bağlantılı faaliyetler yürüttüğü belirtildi.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Belçika'da uyuşturucu ticareti ve organize suç faaliyetleri nedeniyle uluslararası seviyede aranan S.G., İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda şüphelinin Zeytinburnu ilçesinde gözaltına alındığını açıkladı.

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ ZEYTİNBURNU'NDA YAKALANDI

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Belçika adli makamlarınca "Uyuşturucu Madde Ticareti ve Suç Örgütü Kurma" suçlarından uluslararası seviyede aranan S.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla S.G. yakalandı.

Belçikanın aradığı uyuşturucu baronu İstanbulda yakalandı! 2 ton kokain detayı
Başlık ResmiBelçikanın aradığı uyuşturucu baronu İstanbulda yakalandı! 2 ton kokain detayı

6 TON BAKIR TOZUNA GİZLENMİŞ 2 TON KOKAİN DETAYI

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre S.G.'nin Belçika'da uluslararası bir uyuşturucu ağı kurduğu ve organize suç örgütünün elebaşı olduğu tespit edildi.

Şüphelinin ayrıca Belçika'daki büyük kokain organizasyonlarından birinde yönetici konumunda bulunduğu belirtildi.

S.G.'nin bağlantılı olduğu örgütün, Kolombiya'dan 6 ton bakır tozuna gizlenmiş 2 ton kokainle ilişkili olduğu ve uyuşturucunun Avrupa'ya sevkiyatında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Belçikanın aradığı uyuşturucu baronu İstanbulda yakalandı! 2 ton kokain detayı
Başlık ResmiBelçikanın aradığı uyuşturucu baronu İstanbulda yakalandı! 2 ton kokain detayı

AVRUPA ÜLKELERİNE UYUŞTURUCU SEVKİYATI

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, şüphelinin uyuşturucunun Belçika'ya ve buradan diğer Avrupa ülkelerine sevkiyatını organize ettiği kaydedildi.

S.G.'nin söz konusu sevkiyatlar karşılığında yüksek miktarda gelir elde ettiği, Kolombiya'daki bağlantıları sağladığı ve kokaini gizlendiği maddeden ayırmak için kullanılan kimyasalların temininde rol aldığı belirtildi.

Bakanlık, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

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