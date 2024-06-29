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Belediye personeline sokakta temizlik yaparken otomobil çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediye personeline sokakta temizlik yaparken otomobil çarptı
Kaza Haberi, Abdurrahman Yılmaz, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak Belediyesi temizlik personeline, sokağı temizlediği sırada otomobil çarptı. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Toptancılar Sokağı üzerinde yaşandı. Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz'a sokağı süpürdüğü sırada otomobil çarptı. 

BELİNDEN YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz; belinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Belediye personeline sokakta temizlik yaparken otomobil çarptı - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri; Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrasında temizlik personeli Yılmaz’ın süpürgesi kırılarak kullanılamaz hale geldi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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