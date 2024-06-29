Belediye personeline sokakta temizlik yaparken otomobil çarptı
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Zonguldak Belediyesi temizlik personeline, sokağı temizlediği sırada otomobil çarptı. Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Toptancılar Sokağı üzerinde yaşandı. Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz'a sokağı süpürdüğü sırada otomobil çarptı.
BELİNDEN YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz; belinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri; Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrasında temizlik personeli Yılmaz’ın süpürgesi kırılarak kullanılamaz hale geldi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı