‘Belediyeyi borçlu aldık’ açıklaması iftira ve yalan! AK Partili isimlerden, Özgür Özel’in iddiasına tepki

SGK borcu polemiği sürüyor. AK Partili Leyla Şahin Usta, CHP’den Hatay’ın 1 milyar 688 milyon TL’lik borcunu sordu. Hamza Dağ “Ankara’yı 225 milyon lira borçla aldılar, şimdi 5,7 milyar TL” dedi. Mustafa Varank 1,3 milyar lira SGK borcu olan İzmir’i CHP’nin 35 yıldır yönettiğini hatırlattı.

SAMET EKER ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, en fazla SGK prim borcuna sahip belediyelerin AK Parti’den devraldıkları belediyeler olduğu açıklamasına AK Partili isimlerden tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, bu iddiaları yalan ve iftira olarak niteledi. Gazetemize konuşan Usta “Şişli Belediyesini örnek vermek gerekirse 1,8 milyar TL ile bir ilçe belediyesinin çok büyük oranda borcu var. 5,7 milyar TL ile en borçlu belediye CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi. Dönüp bir baksınlar 2019’da belediyeyi devraldıklarında ABB’nin borcu neydi, şimdi ne? Hatay Büyükşehir Belediyesini CHP’den devraldık. SGK prim borcu 1 milyar 688 milyon TL. Bunu hiç konuşmuyorlar. Kendi belediyelerinin yaptıklarını görmezden gelip, toptancı bir yaklaşımla ‘Devraldığımız bütün belediyeler en büyük borç içindedir’ söylemi tamamen bir iftiradır ve yalandır. Yöneteceklerse çıkıp borçlarını ödeyecekler” diye konuştu.

“BURSA’NIN BORCU YOKTU”

CHP’nin AK Parti’den devraldığı Bursa Büyükşehir Belediyesinin SGK prim borcu olmadığını vurgulayan Usta, şunları söyledi: Bursa Ulaşım Şirketinin 990 milyon TL’lik bir SGK borcu var. BİNTED Anonim Şirketinde 140 milyon TL’lik SGK prim borcu var. BUSKİ’nin ise SGK prim borcu sıfır TL. Sonra çıkıyorlar, ‘Bursa Büyükşehir Belediyesinin şu kadar milyar borcu var” diye yalan haber çıkarıyorlar. Kendilerini mağdur pozisyonuna düşürmeye çalışıyorlar.

Öte yandan Özel’in açıklamalarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medyadan yalanladı. İşin gerçeğinin Özel’in dediği gibi olmadığını söyleyen Dağ, SGK’ya en çok borcu olan belediyelerin Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Şişli Belediyesi olduğunu hatırlattı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, CHP’nin iki dönemdir yönetiminde olan Ankara Belediyesinin konserlere, festivallere milyonlarca para harcandığını ifade ederek “CHP’li Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni 2019’da AK Parti’den devraldığında belediyenin borcu 225 milyon TL iken, bugün itibarıyla borç 5 milyar 751 milyon TL olmuş” ifadelerini kullandı.

“GELSİNLEREĞİTİM VERELİM”

Borç tartışmalarına AK Partili Kocaeli Büşükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da “Şimdi anladınız mı Türkiye’nin en borçlu belediyelerinin kimler olduğunu! Vergi ve sigorta borcu bulunmayan belediyesiyiz! Gelsinler eğitim verelim!” dedi.

NETANYAHU'YU ALKIŞLAYANLAR KATLİAMA ORTAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde alkışlanmasına bir tepki de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den geldi. Özel “O alkışlayanlar, Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Bunu kimse unutmasın. Bir katliamcıya cesaret verme, katliama ortak olmaktır. Bütün Türkiye, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin’in arkasındadır, İsrail’in yaptıklarının karşısındadır” dedi.