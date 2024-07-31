Berat Albayrak TÜGVA kampında ortaya çıktı

Uzun süredir kameralardan uzak duran eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TÜGVA kampının kapanış programında konuştu.

Yaklaşık 11 bin genci bir araya getiren TÜGVA Gökçetepe Doğa Kampı büyük bir etkinlikle sona erdi. Etkinliğe eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.

Kapanış konuşmasında konuşan Albayrak beşinci, gelecek yaz da benzer etkinliklerin düzenleneceğini belirterek "Fakat unutmayın arkadaşlar, Bizim için her veda yeni bir başlangıç: Dostluğa, kardeşliğe ve gençliğe! Gelecek yaz görüşmek üzere!" dedi.

Berat Albayrak, "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci de Albayrak’ın sözlerinin olduğu bir klip hazırlatarak sosyal medya hesabından paylaştı.