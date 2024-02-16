İki çete daha çökertildi: 61 örgüt üyesi gözaltında

Kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir’in (yurtdışı firar) elebaşılığını yaptığı organize suç örgütü ve ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen’in (yurtdışı firar) elebaşılığını yaptığı örgüt 'Kafes - 41' operasyonları ile çökertildi. Örgüt üyesi olduğu tespit edilen 61 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerimizin suçla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Art arda çökertilen organize suç örgütlerine yenileri ekleniyor. 9 ilde düzenlenen eş zamanlı “KAFES-41” operasyonlarında iki suç örgütü daha çökertildi. Beratcan Gökdemir ve Ferhat Delen'in liderliğini yaptığı örgütlere mensup 61 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

İKİ ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

"İzmir’de Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan GÖKDEMİR’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütü ile

İstanbul’da elebaşılığını Ulusal Aranma kaydı bulunan Ferhat DELEN’in (yurtdışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak “KAFES-41” operasyonu düzenlendi.

Örgütü Üyesi 61 şüpheli yakalandı

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin;

- 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri,

- 2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri,

- 11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri,

- Diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri,

- Anlaşmazlık yaşadığı şahıslara yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri,

- Çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları,

- Korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve

- Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda;

37 Ruhsatsız Tabanca

5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi

3 adet çelik yelek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle"