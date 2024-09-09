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Berberde korkunç olay: Arkadaşını kazara öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te bir şahıs, berber dükkanında silahını doldur boşalt yaparken kazara arkadaşı Selim Maydonozoğlu'nu öldürdü. 19 yaşında hayatını kaybeden gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Korkunç haber Gaziantep’ten geldi. Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç sokaktaki berber dükkanında meydana geldi. 

KAZARA ARKADAŞINI VURDU

İddiaya göre, berber dükkanında tüfeğiyle doldur boşalt yapan O.Y. isimli şahıs, kazara 19 yaşındaki arkadaşı Selim Maydonozoğlu'nu vurdu. Selim Maydonozoğlu hayatını kaybederken berber dükkanında bulunan ve olaya şahit olan kuzeni Kenan İ. ise kuzenini vuran şahsı bıçakla yaraladı.

Berberde korkunç olay: Arkadaşını kazara öldürdü - 1. Resim

CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Berberde doldur boşalt esnasında arkadaşı tarafından vurularak öldürülen Selim Maydonozoğlu'nun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına verildi.

Berberde korkunç olay: Arkadaşını kazara öldürdü - 2. Resim

Olay sonrası maktulün kuzeni tarafından bıçaklanan katil zanlısının tedavisinin ise polis gözetiminde sürdüğü öğrenildi.

Berberde korkunç olay: Arkadaşını kazara öldürdü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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