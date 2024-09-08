Feriye Gözüala cinayetinin nedeni ortaya çıktı!

Mersin'de Çetin G., silahla saldırdığı Feriye Gözüala'yı öldürmüş, H.G. isimli kadını ağır yaralamıştı. Saldırının ardından intihar eden Çetin G.'nin H.G. ile sevgili olduğu genç kadının ayrılmak istediği için cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Korkunç olay Tarsus ilçesi Yeni Mahalle'de gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Feriye Gözüala (25) ve H.G. isimli kadınlar, iş dönüşü servisten indikten sonra yanlarına Çetin G. (36) adlı kişi gelerek kadınlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin G., yanında taşıdığı silahla iki kadına da ateş etti. Feriye Gözüala olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan H.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

100 METRE İLERDE İNTİHAR ETTİ

Olay yerinden uzaklaşan Çetin G., 100 metre ilerde aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. Hayatını kaybeden Feriye Gözüala'nın cenazesi bugün otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak Tarsus'a getirildi.

Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından Gözüala'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Çamlıyayla Fakılar'a götürüldü. Bu arada H.G.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, intihar eden şahsın da bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Çetin G.'nin 3 yıl önce H.G. ile sevgili olduğu ancak H.G.'nin bir süre önce ayrılmak istediği öğrenildi.

Olay günü de Çetin G.'nin H.G. ile konuşmak için servisten indikten sonra önüne geldiği, onu barışmaya ikna edemeyince tartışma çıktığı, Çetin G.'nin de tabancasını çıkartıp önce araya giren Gözüala'yı daha sonra da H.G.'yi vurduğu öne sürüldü.