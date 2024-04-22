Beşik gibi sallanan Tokat'ta vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Nisan 2024 00:39 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 00:48 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Tokat'ta meydana gelen peş peşe depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. En son bugün Turhal'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda vatandaşlar çadır kurarak geceyi dışarda geçirdi. Turhal Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı.