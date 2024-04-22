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Beşik gibi sallanan Tokat'ta vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşik gibi sallanan Tokat&#039;ta vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

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Tokat'ta meydana gelen peş peşe depremler vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. En son bugün Turhal'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem sonrası çok sayıda vatandaşlar çadır kurarak geceyi dışarda geçirdi. Turhal Belediyesi tarafından çorba ikramı yapıldı. 

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın üzerinde bulunan Tokat'ta son bir haftadır korku ve paniğe neden olan depremler meydana geldi. Son olarak bugün Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı. 

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12.38 kilometre derinlikte meydana gelen deprem vatandaşlara endişe getirdi. 

Beşik gibi sallanan Tokat'ta vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor - 1. Resim

Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi millet bahçesi ve parklar ile çarşamba pazarının kurulduğu alana çadır kurarak geçiriyor.

ÇORBA İKRAM EDİLDİ

Bazı vatandaşların ise araçlarında kaldıkları görüldü.

Beşik gibi sallanan Tokat'ta vatandaşlar geceyi dışarda geçiriyor - 2. Resim

Vatandaşlara Turhal Belediyesi tarafından çorba ikram edildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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