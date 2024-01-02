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Beşiktaş’ta İETT kaza otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü araca çarptı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü bir araca çarptı.
YOLCULAR YARALANDI
Otobüsün içerisinde bulunan yolculardan bazıları yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı