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    Beşiktaş’ta İETT kaza otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var

    Beşiktaş’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü araca çarptı. Kazada bazı yolcular yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Beşiktaş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü bir araca çarptı.

    YOLCULAR YARALANDI

    Otobüsün içerisinde bulunan yolculardan bazıları yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Beşiktaş’ta İETT kaza otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
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