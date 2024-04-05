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Beşiktaş'taki faciadan tek kurtulan anlattı: Alevler sönmek üzere olunca insanlar da kaçmayı bıraktı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;taki faciadan tek kurtulan anlattı: Alevler sönmek üzere olunca insanlar da kaçmayı bıraktı!

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta, tadilat sırasında yangının çıktığı ve 29 kişinin öldüğü eğlence merkezinden tek kurtulan mobilyacı Ercan E. oldu. Felakete tanık olan adam yaşadıklarını anlattı: Yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı...

İstanbul Beşiktaş’ta 29 kişinin öldüğü “Masquerade” gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma sürüyor. Bu kapsamda teknik servis personeli İbrahim B. (36), kulübün sahne platform firması yetkilisi olan Dursun Ç. ve eşi Sibel Ç. de gözaltına alındı. Mobilyacı Ercan E. ise serbest bırakıldı.

29 işçi hayatını kaybetmişti... Meğer iftar için bir araya gelmişler - 3. Resim

Ercan E’nin ifadesinde “15 yıldır mobilyacılık yapıyorum. Olay günü kulübün localarını ve duvarlarını mobilya ile kapladık. Tanımadığım, kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerde bir anda alevler yükseldi. Olayda ölen 17 yaşındaki marangoz Efe Demir yangın tüpüne doğru gitti. Yaşı küçük olduğu için tüpü elinden aldım.

29 işçi hayatını kaybetmişti... Meğer iftar için bir araya gelmişler - 1. Resim

Alevlerin üzerine sıktım, tüp bitti. Sonra başka bir yangın tüpü verdiler ancak çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı. Fakat DJ kabininin arkasından siyah duman ve alevler geldi. Elektrik kesildi, kaos oluştu. Göz gözü görmüyordu. Dumanlar artınca sürünerek dışarı çıktım. İtfaiye geldi. Herkesin yerini bildiğim için korunaklı kıyafet giyip onlara yol gösterdim” dediği öğrenildi.

29 işçi hayatını kaybetmişti... Meğer iftar için bir araya gelmişler - 2. Resim

2018'DE DEVREDİLMİŞ

11 kişinin sorgusu sürerken Beşiktaş Belediyesi’nden de açıklama geldi. İşletmeye ilk ruhsatın 1987 yılında verildiği belirtildi. 2018’de devir yapıldığı ve bu yüzden ruhsatın yenilendiği aktarıldı. Tadilat süreciyle alakalı belediyeye müracaat olmadığı, bilgi verilmediği ve izin alınmadığı ifade edildi.

29 işçi hayatını kaybetmişti... Meğer iftar için bir araya gelmişler - 7. Resim

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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