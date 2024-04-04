Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında yeni gelişme! Gözaltı sayısı arttı

İstanbul Beşiktaş'ta tadilattaki bir gece kulübünde çıkan ve 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e yükselirken bir kişi ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişinin ifadesi alınan mobilyacı olduğu öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de bir apartmanın eksi 1 ve eksi 2'nci katında bulunan gece kulübünde önceki gün tadilat esnasında yangın çıktı. 16 katlı binada çıkan yangında olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ancak 29 kişi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

TEKNİK SERVİS PERSONELİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’nde ifadeleri alınan 9 şahıs için ek gözaltı süresi alınırken, şahıslardan mobilyacı Ercan E.’nin ifadesinin alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan olayla ilgili yeni gelişme daha yaşandı. Olay çerçevesinde gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.’nin (36) de polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Şahsın ifadesinin alındığı öğrenilirken, olayla ilgili yeni gözaltıların olabileceği bilgisine ulaşıldı.

İKİ GÖZALTI DAHA

Yeni gelen bilgiler doğrultusunda kulübün sahne platform firması yetkilisi olan Dursun Ç. ve eşi Sibel Ç. de savcılık talimatıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan yangın sırasında yaralanan 2 kişiden birinin dün taburcu edildiği diğerinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.