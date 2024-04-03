Diskoda kaçak inşaat faciası! 16 katlı binanın bodrumunda ölüm kapanı

İstanbul’da 16 katlı apartmanın -1 ve -2. katlarındaki gece kulübü Masquerade’da yapılan kaçak inşaat sırasında tüp patladı. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Kulüp yetkililerinin de aralarında olduğu sekiz kişi gözaltına alındı.

Türkiye dün öğle saatlerinde İstanbul Gayrettepe’den 16 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın haberiyle şok oldu. Öğle saat 13.00 sularında ramazan dolayısıyla kapalı olan gece kulübü Masquerade’da tadilat yapılırken büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine onlarca itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Ancak, itfaiye görevlileri binanın içine girdikçe dehşet gün yüzüne çıktı. Önce üç olarak açıklanan ölü sayısı kısa sürede 29’a yükseldi. Bir kişi de ağır yaralandı.

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.



İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek “Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekân. Tadilat yapılıyormuş. 1987’de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikâyet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış” bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı arayarak felaketle ilgili bilgi aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Başsavcılığın adli soruşturma başlattığını ve üç savcının görevlendirildiğini duyurdu. Tunç “Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman üç kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili sorumlular hakkında gözaltı kararı verilmiştir” dedi.

28 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yangında can verenlerden kimlikleri belirlenen 28 kişinin isimleri şöyle: Ahmet Sever, Ahmet Uzun, Alparslan Salih Derelioğlu, aşçı Atanur Aladağ, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, asansör işçisi Fahrettin Korkut, Gökhan Yıldırım, tadilat işçisiKadir Orhonoğlu, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Sinan Yılmaz, Adem Özçelik, Ahmet Kartal, Ahmet Mehduş, kaynak ustası Akın Kıhrı, Binali Çayır, Cengiz Aksoy, Efe Demir, Gökay Tevlek (DJ), Gökhan Akbulut, Hüseyin Ak, Kadir Orhanoğlu, mobilyacı Muhammet Ali Yıldırım, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, kaynak ustası Yılmaz Kıhrı.

SEKİZ KİŞİ GÖZALTINDA

İşletmenin mesul müdürü 65 yaşındaki İ.Ş’nin kasten yaralamadan suç kaydı var. İş yerinin ortağı 45 yaşındaki M.M.C. Diğer ortak 50 yaşındaki Ş.Ş. kasten yaralamadan suç kaydı var. Muhasebeci 39 yaşındaki S.A.’nın cinsel taciz suç kaydı mevcut. İşletme müdürü 26 yaşindaki A.A.P. hileli iflas, silah kanununa muhalefet ve kasten yaralama suç kaydı var. Tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu 47 yaşındaki K.E. ve 2 kişi daha gözaltına alındı .