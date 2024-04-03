İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Diskoda kaçak inşaat faciası! 16 katlı binanın bodrumunda ölüm kapanı

Diskoda kaçak inşaat faciası! 16 katlı binanın bodrumunda ölüm kapanı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Diskoda kaçak inşaat faciası! 16 katlı binanın bodrumunda ölüm kapanı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da 16 katlı apartmanın -1 ve -2. katlarındaki gece kulübü Masquerade’da yapılan kaçak inşaat sırasında tüp patladı. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Kulüp yetkililerinin de aralarında olduğu sekiz kişi gözaltına alındı.

Türkiye dün öğle saatlerinde İstanbul Gayrettepe’den 16 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın haberiyle şok oldu. Öğle saat 13.00 sularında ramazan dolayısıyla kapalı olan gece kulübü Masquerade’da tadilat yapılırken büyük bir patlama meydana geldi. Olay yerine onlarca itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürüldü. Ancak, itfaiye görevlileri binanın içine girdikçe dehşet gün yüzüne çıktı. Önce üç olarak açıklanan ölü sayısı kısa sürede 29’a yükseldi. Bir kişi de ağır yaralandı. 

Diskoda kaçak inşaat faciası! 16 katlı binanın bodrumunda ölüm kapanı - 1. Resim

YANGININ SEBEBİ BELLİ OLDU

İtfaiye kaynaklarından edinilen bilgiye göre; gece kulübünde, ses yalıtımı ve dekor tadilatı çalışmalarında kaynak işlemi yapıldığı sırada yaşanan tüp patlamasıyla elyaf malzemelerin tutuştuğu belirtildi. Mekanın tek kapısı olduğu öğrenilirken içeride mahsur kalanlardan çoğunun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Diskoda kaçak inşaat faciası! 16 katlı binanın bodrumunda ölüm kapanı - 2. Resim
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek  “Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekân. Tadilat yapılıyormuş. 1987’de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Tadilat veya inşaat başvurusu yok. İki kat aşağıda olmasından dolayı görünmeyen alanda. Şikâyet de yok. Kaçak bir müdahale yapılmış” bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı arayarak felaketle ilgili bilgi aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili Başsavcılığın adli soruşturma başlattığını ve üç savcının görevlendirildiğini duyurdu. Tunç “Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman üç kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili sorumlular hakkında gözaltı kararı verilmiştir” dedi. 

Diskoda kaçak inşaat faciası! 16 katlı binanın bodrumunda ölüm kapanı - 3. Resim

28 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ 

Yangında can verenlerden kimlikleri belirlenen 28 kişinin isimleri şöyle:  Ahmet Sever, Ahmet Uzun, Alparslan Salih Derelioğlu, aşçı Atanur Aladağ, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, asansör işçisi Fahrettin Korkut, Gökhan Yıldırım, tadilat işçisiKadir Orhonoğlu, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Sinan Yılmaz, Adem Özçelik, Ahmet Kartal, Ahmet Mehduş, kaynak ustası Akın Kıhrı, Binali Çayır, Cengiz Aksoy, Efe Demir, Gökay Tevlek (DJ), Gökhan Akbulut, Hüseyin Ak, Kadir Orhanoğlu, mobilyacı Muhammet Ali Yıldırım, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, kaynak ustası Yılmaz Kıhrı. 

SEKİZ KİŞİ GÖZALTINDA

İşletmenin mesul müdürü 65 yaşındaki İ.Ş’nin kasten yaralamadan suç kaydı var. İş yerinin ortağı 45 yaşındaki M.M.C. Diğer ortak 50 yaşındaki Ş.Ş. kasten yaralamadan suç kaydı var. Muhasebeci 39 yaşındaki S.A.’nın cinsel taciz suç kaydı mevcut. İşletme müdürü 26 yaşindaki A.A.P. hileli iflas, silah kanununa muhalefet ve kasten yaralama suç kaydı var. Tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu 47 yaşındaki K.E. ve 2 kişi daha gözaltına alındı .

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Yerlikaya duyurdu! 6 ilde taşkınlık yapan 89 kişi gözaltına alındı - Gündem6 ilde 89 kişi gözaltına alındıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret: Gençler fotoğraf için sıraya girdi - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaretİstanbul trafiği gece yarısı felç oldu! TEM'de hafriyat kamyonu bir anda alev aldı - GündemTEM'de hafriyat kamyonu bir anda alev aldıEskişehir'de deprem oldu, AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemEskişehir'de deprem oldu!Van ve Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasak - GündemVan ve Bitlis'te gösteri ve yürüyüşlere 15 günlük yasakHaluk ve Selçuk Bayraktar, Forbes 2024 dünya milyarderler listesine girdi - GündemHaluk ve Selçuk Bayraktar, Forbes 2024 dünya milyarderler listesine girdiGörgü tanıkları Beşiktaş'taki yangını anlattı: "Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım" - Gündem"Deli gibi alevler vardı, ağlamaya başladım"Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Bayram öncesi 8 bin personel alınacak - GündemBakan Göktaş müjdeyi verdi! Bayramdan önce alınacakAdana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildi - GündemAdana'nın Kozan ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz reddedildiEkrem İmamoğlu açıkladı, Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak - GündemGaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak
Sonraki Haber Yükleniyor...