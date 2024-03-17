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Beton dökümü sırasında çökme: 4 işçi yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beton dökümü sırasında çökme: 4 işçi yaralı
İnşaat Kazası, Alibozlu Köyü, İtfaiye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye’de beton dökümü esnasında inşaatta çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde devam eden inşaatta beton dökümü esnasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beton dökümü sırasında çökme: 4 işçi yaralı - 1. Resim

İnşaat alanından kurtarılan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin isimlerinin M.Ş., A.B., İ.K. ve İ.P. olduğu öğrenildi.

Beton dökümü sırasında çökme: 4 işçi yaralı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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