Beton dökümü sırasında çökme: 4 işçi yaralı
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Osmaniye’de beton dökümü esnasında inşaatta çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Alibozlu köyünde devam eden inşaatta beton dökümü esnasında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İnşaat alanından kurtarılan 4 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçilerin isimlerinin M.Ş., A.B., İ.K. ve İ.P. olduğu öğrenildi.