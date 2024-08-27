Beyaz Saray duyurdu! İran saldırı için hazır

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ağustos 2024 22:39 - Güncelleme: 27 Ağustos 2024 22:44 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

İsrail'in İsmail Heniyye suikati sonrası yapacağı misilleme operasyonu merakla beklenirken ABD'den kritik bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemeye hazır ve kararlı olduğunu söyledi.