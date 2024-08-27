Beyaz Saray duyurdu! İran saldırı için hazır
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İsrail'in İsmail Heniyye suikati sonrası yapacağı misilleme operasyonu merakla beklenirken ABD'den kritik bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemeye hazır ve kararlı olduğunu söyledi.
İran'ın başkenti Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikast sonucu şehit edilmesinin ardından bölgede gerilim devam ediyor.
İran'ın yapacağı misilleme operasyonu merakla beklenirken ABD'den kritik bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemeye hazır ve kararlı olduğunu ifade etti.
Kirby, ABD'nin İran'a yönelik bir saldırı durumunda İsrail'i savunma taahhüdünü sürdürdüğünü dile getirdi.
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Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi