Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinde korkutan yangın! Geceyi alevler aydınlattı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. Dev alevler geceyi aydınlatırken, olay yerin itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü Haramidere’de bulunan bir iş yerinde geniş çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 22.10 sıralarında Beylikdüzü Haramidere’de bulunan bir iş yerinden çıktı.

Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangın alevleri kilometrelerce öteden görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.