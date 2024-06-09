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Beyoğlu'nda kapkaça uğrayan Güney Koreli çiftin kovaladığı zanlılar yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Koreli çiftin, turist olarak geldikleri İstanbul'da başlarına gelmeyen kalmadı. Beyoğlu'nda gezerken kapkaça uğrayan çift zanlıları kovaladı. Polisin anında müdahale ederek gözaltına aldığı şüpheliler tutuklandı.

Beyoğlu'nda kaldırımda eşiyle birlikte yürüyen Güney Kore uyruklu bir kadın, kendilerini takip eden bir kişi tarafından kapkaça uğradı. Kapkaç anı kameralara yansırken çiftin dakikalarca kovaladığı şahsı Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Beyoğlu'nda kapkaça uğrayan Güney Koreli çiftin kovaladığı zanlılar yakalandı - 1. Resim

GÜNEY KORELİ ÇİFT KAPKAÇÇILARI KOVALADI

Beyoğlu'nun Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda bir süre önce yurda gelen Güney Kore uyruklu Suyoung K., eşiyle birlikte Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Taksim'e doğru yürümeye başladı. Çift kaldırımda yürüdükleri esnada kendilerini takip eden iki şahıstan biri tarafından kapkaça uğradı.

Beyoğlu'nda kapkaça uğrayan Güney Koreli çiftin kovaladığı zanlılar yakalandı - 2. Resim

Elinde olan ve içerisinde yaklaşık 5 bin lira, 1000 Euro (yaklaşık 35 bin lira) ve yaklaşık 56 bin lira değerinde cep telefonu bulunan çantası çalınan çift, şahsı kovalamaya başladı. Ancak şahıs ara sokaklarda gözden kaybolarak kayıplara karıştı. Kapkaç anı ve kovalamaca kameralara anbean yansıdı.

Beyoğlu'nda kapkaça uğrayan Güney Koreli çiftin kovaladığı zanlılar yakalandı - 3. Resim

POLİS HIRSIZLARI YAKLADI

Çiftin kovaladığı şahsı polis yakaladı Olayın ardından çiftin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çiftin şikayetçi olması üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççının Halil A. olduğu tespit edildi.

Beyoğlu'nda kapkaça uğrayan Güney Koreli çiftin kovaladığı zanlılar yakalandı - 4. Resim

Yakalama çalışmaları devam ettiği esnada Halil A., bir silahlı yaralama olayına karışınca yakayı ele verdi. Beyoğlu Asayiş polisi tarafından yakalanan şahıs emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Halil A., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kapkaç" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda kapkaça uğrayan Güney Koreli çiftin kovaladığı zanlılar yakalandı - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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