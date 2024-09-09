Beyoğlu'nda otel odasında dehşet! Sevgilisinin darp ettiği yabancı uyruklu kadın öldü

Beyoğlu'nda bir otel odasında yabancı uyruklu bir kadın, sevgilisi arasında yaşanan tartışmada darp edilerek hayatını kaybetti. Şüphelinin otel görevlisi tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Beyoğlu'nda iddiaya göre bir kişi, yabancı uyruklu sevgilisini çıkan tartışmada darp ederek ağır şekilde yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli otel çalışanı tarafından yakalandı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki bir otelin birinci katında meydana geldi. Maıa A. ve Mehmet E. isimli iki sevgili, kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı. Otel görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen tartışma kavgaya dönüştü. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. hatırlayamadığı bir cisimle yabancı uyruklu sevgilisi Maıa A.'ya vurdu. Kadın aldığı darbelerin etkisiyle yere düşerken, Mehmet E. otelden kaçarak uzaklaştı.

ŞÜPHELİ, OTEL ÇALIŞANI TARAFINDAN YAKALANDI

Otelden koşarak uzaklaşan Mehmet E.'yi gören otel çalışanı Hakan Karaçam, şüphelinin peşinden koşarak onu yakaladı. Bu sırada olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Maıa A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Bu arada, olayın gerçekleştiği otelin mühürlendiği öğrenildi.

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"KANLAR İÇİNDE YATIYORDU"

Olayın ardından otel çalışanı Hakan Karaçam, yabancı uyruklu kadının kanlar içinde yerde yattığını belirterek, "Tartışma vardı. Sese gittim, çıkış saati geldi diye uyarmak için. Kadının bağırışı çoktu, çıkmanız gerekiyor dedim. Adam bana 10 dakika içinde çıkacağını söyledi. Üzerinde hiçbir şey yoktu, ben de tamam dedim. Yarım saat geçti ve içeriden ses gelmedi. Kameradan adamın çıkışını gördüm, kapının önünde yakaladım. Daha sonra 112'yi aradım, ambulans geldi. Kadını olaydan sonra gördüm, kanlar içinde yerde yatıyordu." dedi.

O ANLAR KAMERADA

Otel görevlisi Hakan Karaçam tarafından yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Karaçam'ın şüpheliyi yakaladığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.