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Beyoğlu'nda panik anları! Taksiden indi caddeyi kurşun yağmuruna tuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Beyoğlu&#039;nda panik anları! Taksiden indi caddeyi kurşun yağmuruna tuttu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda kimliği belirlenemeyen bir kişi taksiden inerek rastgele ateş açtı. O sırada başka bir taksiden inen sürücü kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Kurşunlar taksiye isabet ederken saldırganın caddenin karşısında kendisine ait olan dükkana kaçtığı iddia edildi. 

Olay sabah saatlerinde İstanbul Beyoğlu'nda Küçük Piyale Mahallesi Bahariye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir şahıs, ticari taksiden indikten sonra belinden çıkarttığı silahla rastgele 2 el ateş etti. Kurşunlar o sırada börekçiye gitmek için başka taksiden sürücü Yusuf Mirzeoğlu’un bulunduğu araca isabet etti.

Bu sırada meslektaşı İsmail Yağmur ile kahvaltı yapmak için börekçiye gelen Yusuf Mirzeoğlu büyük panik yaşadı. Ateş açan şahıs ardından gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de kurşunlama olayı ile ilgili incelemelerde bulundu.

Beyoğlu'nda panik anları! Taksiden indi caddeyi kurşun yağmuruna tuttu - 1. Resim

"TAKIR TAKIR ATEŞ ETTİ"

Ateş açan şahsın caddenin karşısında kendisine ait olan dükkana doğru kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri ateş açan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'nda panik anları! Taksiden indi caddeyi kurşun yağmuruna tuttu - 2. Resim

Kurşunlanan taksinin sahibi olan Mustafa Buruş, “Buraya 2 arkadaşımız arabalarını çekmişler. İkisi de bizim araçlar. Ben evdeydim. Çağırdılar, 'Arabayı kurşunladılar' dediler. Rastgele edilmiş. Ticari taksiden inmiş, arkasını dönmüş, silahıyla takır takır ateş etmiş. Aracın tamponundan girmiş, motoruna doğru gitmiş. Radyatörler patlamış. Şu karşımızdaki dükkanın sahibiymiş. Dükkana girmiş şu anda kapıyı açtı. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tanıdık birisi değil. Adamı görmedik bile. Şoför de görmedi" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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