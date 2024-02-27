Biden duyurdu, Ramazan'da Gazze'de kan akmayacak! İşte anlaşmanın detayları

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını açıkladı. Biden, "Anlaşma sağlanırsa İsrail Ramazan ayında Gazze'deki saldırılarını durdurmaya hazır. Teklife göre eylemler 40 gün duracak, 1 İsrailliye karşı 10 Filistinli mahkum takas olacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in müzakere edilen bir ateşkes anlaşması kapsamında Ramazan ayı boyunca Gazze saldırısını durdurmayı kabul ettiğini söyledi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Biden, Amerikan NBC kanalında Seth Meyers'e verdiği mülakatta, "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da 'faaliyette' bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar" dedi.

- Masadaki teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek.

- Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.

- Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak.

- İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.

- Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek.

- Taslak ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların ve hastanelerin onarımını da içeriyor.

ATEŞKES GELECEK HAFTA DEMİŞTİ

Biden, son açıklamasında da "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar ateşkes sağlanacaktır." demişti.

Joe Biden

7 EKİM'DEN BU YANA YAŞANANLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 240'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 580 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 406 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 212 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti