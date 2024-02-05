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    • Bir kadın cinayeti daha! Evinin önünde pusu kurup kalbinden vurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Aydın, Nazilli, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahıs, apartman dairesinin önünde bekleyip evden çıkan eski sevgilisinin nişanlısını silahla kalbinden vurarak öldürdü.

    Cumhuriyet Mahallesi'nde 12 yıllık sevgilisi itfaiye personeli T.Ş.’den ayrılan adliyede memur olarak çalıştığı öğrenilen F.D ile Karacasu’da demircilik yapan Engin Şavk nişanlandı.

    UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

    Durumu öğrenen eski sevgili T.Ş., kadını rahatsız etmeye başladı. F.D. eski sevgilisi olduğu iddia edilen T.Ş için savcılıktan uzaklaştırma kararı aldırdı. Afyon’dan Nazilli’ye gelen T.Ş., bu sabah F.D.'nin kaldığı apartmana girerek dairenin önünde beklemeye başladı.

    EVİN ÖNÜNDE BEKLEYİP KALBİNDEN VURDU

    İkilinin daireden çıkmasını bekleyen T.Ş., Şavk’ı silahla vurdu. Şavk, kalbine isabet eden tek kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Sokağa çıkarak yardım isteyen F.D.’nin çığlıkları üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

    Bir kadın cinayeti daha! Evinin önünde pusu kurup kalbinden vurdu

    GÖZALTINDA

    Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cinayet zanlısı T.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şavk’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AydınNazilli
    Haberler > Gündem > Bir kadın cinayeti daha! Evinin önünde pusu kurup kalbinden vurdu
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