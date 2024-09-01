Bir kayıp vakası daha! Fırat Nehri genci yuttu

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 1 Eylül 2024 22:08 - Güncelleme: 1 Eylül 2024 22:12 - Güncelleme:

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren bir genç kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık saatlerdir devam ediyor.