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Bir kayıp vakası daha! Fırat Nehri genci yuttu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir kayıp vakası daha! Fırat Nehri genci yuttu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren bir genç kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık saatlerdir devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.

AFAD DEVREYE GİRDİ

Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.

SAATLERDİR ARANIYOR

Olay yerine gelen ekiplerin suda kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık saatlerdir devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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