Bir kayıp vakası daha! Fırat Nehri genci yuttu
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren bir genç kayboldu. Kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık saatlerdir devam ediyor.
Gaziantep'in Nizip ilçesi Keklik Mahallesi'nde 2 gün önce askerden geldiği öğrenilen Samet Can Yıldırım (21), serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi.
AFAD DEVREYE GİRDİ
Bir süre çırpınan genç, daha sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı dalgıç ekipleri sevk edildi.
SAATLERDİR ARANIYOR
Olay yerine gelen ekiplerin suda kaybolan genci arama çalışmaları yaklaşık saatlerdir devam ediyor.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı