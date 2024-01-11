Bir poşet dolusu altını sahibine teslim etti, duyarlılığı karşılıksız kalmadı

11 Ocak 2024 15:17 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 15:50

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ağaçların arasında bulunan bir poşet, sokakta yürüyen 59 yaşındaki Şentürk Daşdemir'in dikkatini çekti. Yol kenarındaki ağaçların yanına giderek poşeti inceleyen Daşdemir, gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Poşette 100 bin lira değerinde 19 çeyrek, 1 reşat altını ve ziynet eşyası olduğunu gören Daşdemir, kardeşinin marketine giderek yardım istedi. Daşdemir ve kardeşi, Çayırova Belediyesiyle iletişime geçti.

Daşdemir'in beyanı üzerine yapılan araştırma sonucu altınların sahibi olduğu belirlenen Hakan Pak'a (28) durum bildirildi vebelediyeye çağırıldı.

ÇEYREK ALTIN HEDİYE ETTİ

Belediye personeline teşekkür eden Pak, altınları bulan Daşdemir'e de çeyrek altın verdi. Şentürk Daşdemir, altınları belediye aracılığıyla sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

"KİMSENİN BAŞINA BÖYLE BİR DURUM GELMESİN"

Hakan Pak da altınların kaybolmasının ardından karakola ve belediyeye başvuruda bulunduklarını aktararak, "Çok mutluyum. Bulandan ve getirenden de Allah razı olsun. Kimsenin başına böyle bir durum gelmesin. Abi de iyi niyetliymiş, Allah razı olsun. Herkesin karşısına böyle iyi insanlar çıkar inşallah" ifadelerini kullandı.