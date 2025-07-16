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Bir yıl sonra yeniden oldu! 10 dakika yağmur yağdı, sokaklar göle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir yıl sonra yeniden oldu! 10 dakika yağmur yağdı, sokaklar göle döndü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de etkili olan kısa süreli sağanak, şehir merkezinde hayatı felç etti. Öğlen saatlerinde yaklaşık 10 dakika süren yağış, su baskınlarına yol açtı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte bir saat içinde 500 yıldırım aktivitesi kaydedilirken, metrekareye 6 kilogram yağış düştü.

Gümüşhane'de öğlen saatlerinde etkili olan ve yaklaşık 10 dakika süren sağanak yağış, şehir merkezinde su baskınlarına neden oldu. Yağışla birlikte bazı bölgelerde kısa süreli dolu yağışı da görüldü. Meteoroloji yetkilileri, kentte bir saat içerisinde 500 yıldırım aktivitesi kaydedildiğini ve metrekareye 6 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Bir yıl sonra yeniden oldu! 10 dakika yağmur yağdı, sokaklar göle döndü - 1. Resim

ESNAF ÇÖZÜM BEKLİYOR

Yağışın ardından karayolları ağında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Su baskınının etkili olduğu Karaer Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki esnaflar, her yağışın ardından iş yerlerinde su baskını riski oluştuğunu belirterek, yetkililerden çözüm istedi.

Bir yıl sonra yeniden oldu! 10 dakika yağmur yağdı, sokaklar göle döndü - 2. Resim

"GEÇEN SENE DE AYNI TARİHLERDE SU BASKINI OLDU"

Uzun süreli yağışlarda daha büyük sorunların yaşanabileceğini ifade eden Mert Kaya isimli vatandaş, "Geçen sene de bu zamanlarda yine bu şekilde yağmur yağmıştı. Yine aynı tarihlerde kısa süreli bir yağmur gerçekleşti ve su baskını oldu. Kısa sürede bu kadar su baskını oluyorsa uzun sürede dükkânlarımızı su basabilir yetkililerden buna önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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