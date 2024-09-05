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Haberler > Gündem > Biri 11 diğeri 14 yaşında! Aynı acı kaderi paylaştılar

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Aynı acı kaderi paylaştılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza, Esma ve Zeynep Kübra Aydın isimli kardeşleri hayattan kopardı. Yaralanan aynı aileden 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuzeli-Gaziantep karayolu 11'inci kilometresinde Halilbaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 

İddiaya göre, İsmail Aydın idaresindeki otomobil, Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine giden Ömer Çelik kontrolündeki buğday yüklü kamyona arkadan çarptı.

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Aynı acı kaderi paylaştılar - 1. Resim

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken araçta bulunan Esma (11) ve Zeynep Kübra Aydın (14) isimli kardeşler hayatını kaybetti. Kazada aynı aileden 6 kişi ise yaralandı. 

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Aynı acı kaderi paylaştılar - 2. Resim

CENAZELERİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken feci kazanın hayattan kopardığı Esma ile Zeynep Kübra'nın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Adıyaman'ın Besni ilçesinde defnedileceği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Aynı acı kaderi paylaştılar - 3. Resim

Biri 11 diğeri 14 yaşında! Aynı acı kaderi paylaştılar - 4. Resim

Kazada vefat eden Esma (11) ve Zeynep Kübra Aydın (14)

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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