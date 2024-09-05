Biri 11 diğeri 14 yaşında! Aynı acı kaderi paylaştılar

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Eylül 2024 14:38 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme:

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza, Esma ve Zeynep Kübra Aydın isimli kardeşleri hayattan kopardı. Yaralanan aynı aileden 6 kişinin tedavisi ise sürüyor.