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Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole devrildi, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bitlis&#039;te yolcu minibüsü şarampole devrildi, ölü ve yaralılar var
Kaza, Minibüs, Gaziantep, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında Tatvan ilçesine bağlı Koyluca köyü mevkiinde yaşandı.

Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole devrildi, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

MİNİBÜS ŞARAMPOL YUVARLANDI

Gaziantep’ten Van istikametine gitmekte olan ve 12 yolcunun olduğu minibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekiler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bitlis'te yolcu minibüsü şarampole devrildi, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ 11 KİŞİ YARALANDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede M.Ç. adlı vatandaş hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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