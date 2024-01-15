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    Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak, adaylar arasında büyük sürprizler var

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye'yi derinden sarsan terör saldırısı sonrasında planlanan aday tanıtım toplantısını erteleyen AK Parti, 48 belediyede daha adaylarını belirledi. Kulislerde dolaşan bilgilere göre; adaylar arasında büyük sürprizler var.

    Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak, adaylar arasında büyük sürprizler var
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Pençe-Kilit harekatı bölgesinde eli kanlı terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda 9 askerimiz şehit oldu. Türkiye'yi derinden sarsan haber sonrası AK Parti, pazar günü gerçekleştireceği aday tanıtım toplantısını erteledi.

    SÜREÇTE 5 AYRI PARAMETRE DİKKATE ALINDI

    Haftanın ilk günüyle birlikte yerel seçim hazırlıklarına hız kesmeden devam eden AK Parti, merakla beklenen belediye başkan adaylarını bu hafta içinde açıklamaya hazırlanıyor. Aday belirleme sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde titiz bir çalışma yürüten parti yönetimi, bu süreçte 5 ayrı parametreyi dikkate aldı. 48 il adayı için gözler Ankara'ya çevrildi.

    Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak, adaylar arasında büyük sürprizler var

    ERDOĞAN ADAYLARI BİZZAT DURUYACAK

    Ankara'daki aday tanıtım töreninde, sadece il belediye başkan adayları duyurulacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar devam ediyor ve planlanan takvime göre ise ocak ayı sonuna kadar ilçe adayları da açıklanacak. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi büyük şehirlerin ilçe adaylarını bizzat duyuracak.

    Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle Ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

    DEPREM BÖLGESİ İÇİN 'DEĞİŞİM' DENDİ

    Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi.

    48 BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

    İşte adayların açıklanacağı iller:

    • Adana
    • Ankara
    • Antalya
    • Diyarbakır
    • Gaziantep
    • Hatay
    • İzmir
    • Kahramanmaraş
    • Kayseri
    • Konya
    • Malatya
    • Sakarya
    • Şanlıurfa
    • Tekirdağ
    • Trabzon
    • Van
    • Adıyaman
    • Afyonkarahisar,
    • Aksaray
    • Amasya
    • Ağrı
    • Ardahan
    • Batman
    • Bayburt
    • Bilecik
    • Burdur
    • Bolu
    • Çorum
    • Mardin
    • Hakkâri
    • Iğdır
    • Kırşehir
    • Muş
    • Siirt
    • Şırnak
    • Tunceli
    • Zonguldak
    • Gümüşhane,
    • Karabük
    • Karaman
    • Kırıkkale
    • Kilis
    • Kütahya
    • Nevşehir
    • Niğde
    • Sivas
    • Uşak
    • Yozgat
    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak, adaylar arasında büyük sürprizler var
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