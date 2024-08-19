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Blinken'dan "Netanyahu kabul etti" açıklaması! Ateşkesin kapısı aralanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Blinken&#039;dan &quot;Netanyahu kabul etti&quot; açıklaması! Ateşkesin kapısı aralanıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in beşkenti Tel Aviv'e ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "Netanyahu, ABD tarafından geçen hafta hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul etti” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD tarafından geçen hafta Katar’ın başkenti Doha'daki müzakerelerde hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı.

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"NETANYAHU ÖNERİYİ KABUL ETTİ"

İsrail’deki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, basın toplantısı düzenledi. Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimlerin başarıya ulaşması için bölgede bulunduğunu belirterek, son yapılan ateşkes önerisinin İsrail'in güvenlik çıkarlarını dikkate aldığını ifade etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “çok yapıcı bir görüşme” gerçekleştirdiğini söyleyen Blinken, Netanyahu’nun ABD tarafından geçen hafta Katar’ın başkenti Doha'daki müzakerelerde hem İsrail hem de Hamas'ın kabul edebileceği bir ateşkes formülü bulmak için sunulan öneriyi kabul ettiğini açıkladı. Hamas’ın da İsrail gibi bu öneriyi kabul etmesi gerektiğini aktaran Blinken, “Şimdi aynı şeyi yapmak Hamas'ın görevi” dedi.

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HAMAS'A MESAJ

Tarafların bir araya gelerek bu anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda net bir anlayışa varma sürecini tamamlamaları gerektiğini belirten Blinken, “Bir sonraki önemli adım Hamas'ın evet demesi” dedi.

İsrail yönetiminden Batı Şeria'da Filistinlilere saldıran Yahudi yerleşimcilere karşı harekete geçmelerini istediğini söyleyen Blinken, "Bu tür şiddeti önlemek için harekete geçilmesini, bundan sorumlu olan kişilerin hesap vermesini bekliyoruz” dedi.

Blinken, İsrail’deki temaslarının ardından Mısır ve Katar'ı ziyaret ederek, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakerelerine yönelik devam eden çabaları ele alacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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