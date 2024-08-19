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Netanyahu'nun olmazsa olmazı! Philadelphi Koridoru ısrarı sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Netanyahu&#039;nun olmazsa olmazı! Philadelphi Koridoru ısrarı sürüyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hamas ile işgalci İsrail arasında devam eden ateşkes görüşmelerinde Tel Aviv'in ısrarları bitmiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede İsrail'in, Philadelphi Koridoru'nda "askeri varlığını" sürdürme konusunda ısrarcı olduğunu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'ndaki askeri işgalini sürdürme konusunda ısrarcı olduğu bildirildi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşmenin ardından İsrail Hükümet Sözcüsü David Mercer basın açıklaması yaptı.

Netanyahu'nun olmazsa olmazı! Philadelphi Koridoru ısrarı sürüyor - 1. Resim

PHİLADELPHİ KORİDORU İŞGALCİLERİN KIRMIZI ÇİZGİSİ

Sözcü Mercer, Netanyahu'nun "İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'nda fiziki olarak bulunması" ilkesinin arkasında kararlı bir şekilde durduğunu ifade etti.

Mercer ayrıca, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini belirterek "Vatandaşlarımızı evlerine geri döndürmek için ABD tarafından mayıs ayında sunulan ilkelere dayalı bir çerçeve anlaşması oluşturmak için çalışıyoruz." dedi.

Netanyahu, 27 Mayıs'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail'in hazırladığı tekliften farklı olduğunu ileri sürerek yeni şartlar eklenmesini talep etmişti.

İsrail Başbakanı, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru'nun yanı sıra Refah Sınır Kapısı'ndaki İsrail işgalinin devam etmesini istemişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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