Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > BM'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna diplomasisine takdir

BM'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna diplomasisine takdir

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
BM&#039;den Türkiye&#039;nin Rusya-Ukrayna diplomasisine takdir
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna çatışmasına son verme çabasındaki rolünü takdir edildiğini belirtti. Yapılan açıklamada "Pozisyonumuz aynı, çatışmanın ilgili BM kararlarına, uluslararası hukuka uygun şekilde sona ermesini istiyoruz ve bu amaca yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM), İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapacak Türkiye'nin bu çatışmaya son verme çabasında oynadığı rolü her zaman takdir ettiğini söyledi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İstanbul'da 15 Mayıs'ta yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.

TÜRKİYE'YE TAKDİR 

Dujarric, "Türkiye'nin bu çatışmaya son verme çabasında oynadığı rolü her zaman takdir ediyoruz. Pozisyonumuz aynı, çatışmanın ilgili BM kararlarına, uluslararası hukuka uygun şekilde sona ermesini istiyoruz ve bu amaca yönelik her türlü çabayı desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Dujarric, İstanbul'da yapılacak görüşme planıyla ilgili detaylar biraz daha netleştiğinde bu konuda daha fazla açıklama yapacağını söyledi.

BM'den Türkiye'nin Rusya-Ukrayna diplomasisine takdir - 1. Resim

PUTİN'İN BARIŞ MÜZAKERELERİNE YENİDEN BAŞLAMA TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, ülkesinde basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Rusya ile Ukrayna, daha önce 2022'de savaşı durdurmak amacıyla İstanbul'da doğrudan müzakereler yürütmüş, Türkiye'nin yoğun diplomatik çabasıyla 29 Mart 2022'de Rus ve Ukrayna heyetleri İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'den Avrupa'ya oyun köprüsü! 'Oyun Hep Bizimle' eTwinning projesiyle 5 ülke aynı etkinlikte
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı! Bu kez hakaretten yargılanacak - Gündemİmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldıMayıs ayında aniden bastırdı, yollar beyaza büründü - GündemMayıs ayında aniden bastırdı, yollar beyaza büründüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Balık Ayhan" için taziye mesajı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Balık Ayhan" için taziye mesajıTrump Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra karar verdi! - Gündem"Erdoğan ile görüştükten sonra karar verdim"Ezgi Apartmanı davası: Tutukluluğunun devamına hükmedildi - GündemEzgi Apartmanı davası: Tutukluluğunun devamına hükmedildiİletişim Başkanı Altun'dan "Terörsüz Türkiye" paylaşımı: Yeni bir döneme adım atıyoruz - GündemDikkat çeken paylaşım: Yeni bir döneme adım atıyoruz
Sonraki Haber Yükleniyor...