Bodrum alevlere teslim! Ekipler olay yerinde, inceleme başlatıldı

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2024 15:10 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili inceleme de başlatıldı.