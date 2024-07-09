Bodrum alevlere teslim! Ekipler olay yerinde, inceleme başlatıldı
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili inceleme de başlatıldı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı