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Haberler > Gündem > Bodrum alevlere teslim! Ekipler olay yerinde, inceleme başlatıldı

Bodrum alevlere teslim! Ekipler olay yerinde, inceleme başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangınla ilgili inceleme de başlatıldı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla birlikte yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayrıntılar geliyor... 

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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