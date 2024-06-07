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Bodrum cayır cayır yanıyor! Termometreler 48 dereceyi gördü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesine çöl sıcakları geldi. Termometrelerin 48 dereceye kadar yükseldiği Bodrum'da vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı. 

Turizm cenneti Bodrum'da gün 44 derecelere ulaşan hava sıcaklığı ile başladı. Araç termometreleri 48 dereceyi gösterdiği Bodrum'da adeta nefes almakta bile zorlanan vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı.

Nem oranının yüzde 40'a ulaştığı, deniz suyu sıcaklığının da 23 derece olarak ölçüldüğü adeta çöl sıcaklığına ulaşan ilçede vatandaşlar gölgede oturmayı tercih etti. Kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşların gölge alanlarda durması ise dikkatlerden kaçmadı Sıcakların önümüzdeki günlerde daha artacağı öğrenildi.

Öte yandan, Bahamalar Bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore isimli kurivaziyer gemisinden de Amerikalı 560 yolcu ve 416 personel Bodrum'a geldi. Gölge yerlerde gezmeyi tercih eden turistler Bodrum'un tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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