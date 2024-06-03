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Sıcaklık 41, nem yüzde 37... Antalya'da termometreler çıldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcaklık 41, nem yüzde 37... Antalya&#039;da termometreler çıldırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yurt geneli yüksek sıcaklıklara haziran ayında merhaba derken, Antalya'da termometreler çıldırdı. Henüz yaz başında 41 derece sıcakla mücadele eden kentte sahiller doldu taştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Antalya'da hava sıcaklığı aniden yükseldi. Kentte termometreler 41 dereceyi gösterdi. 

Sıcak havanın etkisini gösterdiği Antalya’da nem oranı yüzde 37 seviyesinde ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 25 derece dolaylarında ölçüldü. Hafta içi olmasına rağmen sıcak havanın etkisiyle Konyaaltı Sahili vatandaşların akınına uğradı. Konyaaltı Sahili’ne dolduran Antalyalıların yanı sıra sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerde Akdeniz’in serin sularında serinledi.

Sıcaklık 41, nem yüzde 37... Antalya'da termometreler çıldırdı - 1. Resim

VATANDAŞLAR SAHİLE AKIN ETTİ

Çocukları ve torunları ile birlikte Konyaaltı Sahili’ne gelen vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.

Sıcaklık 41, nem yüzde 37... Antalya'da termometreler çıldırdı - 2. Resim

Sahilde güneşlenen Hüseyin Ulaşan isimli vatandaş Antalya’da hava sıcaklığında ani bir yükseliş yaşandığını belirterek, “Cumartesi gününe kadar hava gayet güzeldi. 3 gün öncesine kadar rüzgar vardı. Son iki gündür hissedilir derecede yükseliş var. Güneşle beraber, hava sıcaklığı şu anda 41-42 derece var” dedi.

Sıcaklık 41, nem yüzde 37... Antalya'da termometreler çıldırdı - 3. Resim

Sahile torunu ile birlikte gelen ve denizin içerisinde su savaşı yapan bir başka vatandaş ise, “2-3 gündür hava daha güzel oldu. Sabah 25-36 derece iken sahile araba ile gelirken termometrede 41 dereceyi gördüm” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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