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Bodrum'da skandal! Tatil için oteli tercih etmişlerdi, hastanelik oldular

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da skandal! Tatil için oteli tercih etmişlerdi, hastanelik oldular

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bodrum'da çok sayıda tatilci kaldığı otelde rahatsızlanınca hastaneye sevk edildi. Şikayetleri ise ortak oldu, ekipler harekete geçti....

Olay Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı. Akşam saatlerinde tatilcilerin bazılarının karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi şikayetlerde bulununca otele sağlık ekipleri sevk edildi.

16 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çeşitli hastanelere kaldırılan 16 tatilci tedavi altına alındı.  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, tatilcilerin akşam yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alınacağı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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