Bodrum'da skandal! Tatil için oteli tercih etmişlerdi, hastanelik oldular

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Temmuz 2024 04:56 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 05:12 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Bodrum'da çok sayıda tatilci kaldığı otelde rahatsızlanınca hastaneye sevk edildi. Şikayetleri ise ortak oldu, ekipler harekete geçti....