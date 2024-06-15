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Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aştı! Adım atacak yer kalmadı, yine de gelmeye devam ediyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerli turistler 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamadan Bodruma akın etti! Son 24 saatte 500 bin yerli turist ilçeye giriş yaptı. Hafta içinden bu yana ilçeye gelen yerli turist sayısı 1 milyonu aştı.

Kurban Bayramı'nın okulların tatil olduğu zamana denk gelmesiyle yerli turistler, bayram tatilini başlamasını dahi beklemeden Bodrum'a akın etti. Son 24 saatte 500 bin turistin giriş yaptığı ilçenin nüfusu bugün 1 milyonu aştı. Muğla geneline ise 1 haftada yaklaşık 2,5 milyon kişi geldi. Yetkililer bayram süresince Muğla ve Bodrum'a akının sürmesini bekliyor.

SAHİLDE ADIM ATACAK YER KALMADI

Bodrum'un tüm koyları vatandaşların akınına uğradı. Arefe günü Bodrum'a gelen vatandaşlar soluğu denizde aldı. Denize girip serinleyen, sahilde güneşlenen vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarmaya başladı. Muğla'nın diğer ilçelerinde de aynı şekilde sahillerde adım atacak yer kalmadığı öğrenildi.

Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aştı! Adım atacak yer kalmadı, yine de gelmeye devam ediyorlar - 1. Resim

4 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Turistik tesislerimiz bayramı iple çekiyorlar. İki gün önce Bodrum'daydım, o gün bile trafik yoğunluğu fazlaydı. Bodrum'a yaklaşık bir milyon civarında turist gelir, Muğla geneline geçen yıl 3 milyon turist gelmişti bu bayram 4 milyon civarında olması bekleniyor. Biz de büyükşehir belediyesi olarak yoğunluğa göre önlemlerimizi aldık, tüm ekiplerimiz teyakkuzda. Turistik yerlerde daha yoğun olmakla birlikte tüm bölgelerimizde MUSKİ ve diğer tüm birimlerimiz hazır” dedi.

Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aştı! Adım atacak yer kalmadı, yine de gelmeye devam ediyorlar - 2. Resim

Yaz sezonunda artan ve özellikle bayramda yüksek oranda artacak olan popülasyon sonrasında yerel halkın su durumu konusunda tedirgin olduğunun farkında olduklarını belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Su konusunda önlemlerimizi aldık. Bodrum için Güvercinlik arıtma tesisinin kapasitesini yüzde 20 arttırarak Bodrum'un şartlarını biraz daha iyileştirdik. Normal nüfusa göre şuan yeterli durumda fakat yoğun artışta yer yer yetersizlik oluşabilir.

Bu durum karşısında da önlemlerimizi aldık, herhangi bir durumda anında müdahale için tüm ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Turistik bölgelere takviye yaparak bu dönemi sorunsuz şekilde geçirmek için çalışıyoruz. Çağrı merkezlerimiz 24 saat açık, vatandaşlar su veya başka bir konuda da bize her an ulaşabilir. Bizler her türlü hazırlığımızı yaptık. Vatandaşlarımızdan da önemli konularda ekiplerimize destek olmalarını talep ediyoruz.

Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aştı! Adım atacak yer kalmadı, yine de gelmeye devam ediyorlar - 3. Resim

Umarım hep birlikte sorunsuz bir bayram dönemi geçiririz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyor, kazasız belasız bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum” dedi.

Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aştı! Adım atacak yer kalmadı, yine de gelmeye devam ediyorlar - 4. Resim

HER GÜN 50 BİNDEN FAZLA ARAÇ GİRİŞ YAPIYOR

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise yaklaşık 1 milyon turisttin Bodrum'a geleceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı tatilin, özellikle okullarından kapatılmasıyla birlikte ilçeye giren araç sayısı günlük 50 bin üzerine çıktı. Buda Bodrum'un nüfusunun 900 bin üzerine çıktığıdır. Kurban bayramı boyunca ve sonrasında 1 milyonu aşan bir nüfusu hizmet vereceğiz. Bodrum Belediyesi olarak destek hizmetleri, Zabıta ekiplerimiz ve temizlik işleri müdürlüğümüzle birlikte 24 saat esas alarak çalışmalarımızı aktif bir şekilde yürütüyoruz.

Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aştı! Adım atacak yer kalmadı, yine de gelmeye devam ediyorlar - 5. Resim

BODRUM'DA SU KRİZİ KAPIDA

Bölgemizde azalan yağışlarla beraber artan bir su krizi meydana geldi. Şu anki kaynaklarımız 320 bin kişiye yetecek durumdayken şu anda milyonu aşan nüfusla suyumuz yetersiz bir duruma gelmiştir. Muğla Büyükşehir Başkanımız Ahmet Aras ile birlikte su sorununun çözülmesi için gereken bütün adımları atıyoruz. Bayram süreci boyunca Bodrum Belediyesi olarak evlerin depolarına ücretsiz su temininde bulunacağız. Bodrum'da yaşayan, tatile gelen ve 2'inci konut sahiplerinin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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