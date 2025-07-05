Kartal’a yeni kara boğa! 9 numara artık onun: "Bu formayla çok goller atacağım"

Beşiktaş’ın renklerine kattığı Tammy Abraham imzayı attı, Ayasofya’yı ziyaret etti. 27 yaşındaki futbolcunun caminin ihtişamından çok etkilendiği belirtildi. Siyah beyazlıların ‘Boğa’ lakaplı eski golcüsü Amokachi, İngiliz forvetle ilgili “Tammy, sende geleceğin ‘Kara Boğa’sı olma potansiyeli görüyorum. Golleri atarsan Beşiktaş ailesi seni çok sever” dedi.

Beşiktaş'ın Roma'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kadrosuna kattığı Tammy Abraham kulübün YouTube kanalına konuştu: “Kendimi bir Beşiktaş oyuncusu olarak adlandırmaktan gurur duyuyorum. Benim amacım kupalar kazanmak ve şimdiye kadar bunu başardım. Umarım… Umarım değil… Mutlaka başaracağız. Şimdi, burada kupalar kazanacağız” dedi.

TURİZM ELÇİSİ

Tammy Abraham, tanıtım filmi için Ayasofya Camii’ni ziyaret etti. İngiliz futbolcu, tarihî caminin ihtişamından oldukça etkilendiğini söyledi.

9 NUMARA ONUN

Semih Kılıçsoy, 9 numaralı formasını Tammy Abraham’a devredip, 90 numaralı eski formasını giymeye razı oldu. Bu jestte çok sevinen Abraham, “Bu formayla çok goller atacağım” dedi.

HEYECAN VERİCİ

Kara Kartal’ın çok ses getiren yeni transferi Tammy Abraham’la ilgili tanıdık ve efsane bir isimden yorum geldi. Siyah beyazlı takımda güzel anıları olan ‘Boğa’ lakaplı Daniel Amokachi, Nijerya asıllı İngiliz forvete mesaj yolladı. Beşiktaş taraftarının alınmasından büyük heyecan duyduğu Abraham’ın siyah beyazlı forma altında başarılı olma potansiyeline inandığını dile getiren Daniel Amokachi, golcü isimle ilgili öngörüsünü ifade etti.

GOLCÜ ÖZLEMİ

Amokachi “Tammy, sende geleceğin ‘Kara Boğa’sı olma potansiyeli görüyorum. Sana inanıyorum ve gol atmaya devam ettiğin sürece bu büyük Beşiktaş ailesinin seni daha da çok seveceğinden eminim. Buna güvenebilirsiniz. Bu sezon özel bir şey olacak” ifadelerini kullandı. Demba Ba sonrası forvet konusunda gelgitler yaşayan ve geçen sezon Immobile ile frekansı pek tutturamayan Beşiktaş taraftarı, yeni bir golcü özlemi duyuyor.