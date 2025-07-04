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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan&#039;dan yurda döndü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 17. Zirvesi’ne katılmak için gittiği Azerbaycan'dan yurda geri döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi'ne katıldığı ve ikili görüşmelerde bulunduğu Azerbaycan'dan yurda döndü.

ERDOĞAN TUR İLE ATATÜRK HAVALİMANINA İNİŞ YAPTI

"TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelen Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü - 1. Resim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Halit Yerebakan ve Sevilay Tuncer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da İstanbul'a geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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