Ne Bodrum ne de Antalya! Yerli turistin yeni adresi belli oldu, sokaklar dahi doldu taştı

Kurban Bayramı'nın okulların tatil olduğu döneme gelmesiyle İstanbullular adeta şehri boşalttı. İstanbul'dan çıkışta trafik kilit noktasına gelirken yerli turistin yeni adresi belli oldu. Bodrum ve Antalya'ya kıyasla Sivas'ta sokaklar doldu taştı. Sivas'tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul'da ise sokaklar boş kaldı.

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Kurban Bayramı tatili bu yıl, milyonlarca öğrenicinin karnesini aldığı döneme denk gelmesiyle İstanbullu yerli turist adeta şehri boşalttı. Sivas'tan çok Sivaslı'nın yaşadığı şehirde cadde ve sokaklar boş kalırken, Sivas'ta çarşı, pazar ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti.

SİVASLILAR GİTTİ İSTANBUL BOŞ KALDI

Sivas'tan çok Sivaslının yaşadığı İstanbul'da bayram öncesi caddeler ve sokaklar boş kalmış, trafik rahatlamıştı. İstanbul'un yanı sıra gurbette yaşayan Sivaslılar, Kurban Bayramı'nın yaklaşması sebebiyle memleketleri Sivas'a geldi.

CADDE VE SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce Sivaslı, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı alışverişi için sokaklara dökülen vatandaşlarla caddeler doldu taştı. Bayram alışverişi için Sirer Caddesi'nde esnaflar tezgâh açtı. Yaya kalabalığının yanı sıra araç trafiğinde de artış gözlendi.

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Sivas'ın nüfusunun oldukça arttığını söyleyen Şeyma Keleş, “Sivas bayağı yoğun ve kalabalık. İstanbul'dan, yurt dışından gelenler çok. Bizim de İzmir'den, İstanbul'dan gelen yakınlarımız var” ifadelerine yer verdi.

YERLİ SİVASLILAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Sivas'ta her yıl bayram öncesi yoğunluğun olduğunu dile getiren Ramazan Kılıç, “Kalabalığın olması bir yönden iyi, bir yönden kötü. Trafikte, lokantalarda ve mağazalarda ciddi bir yoğunluk var. Genel itibariyle bir hareketlilik var. Bir yerden diğer yere gitmek istediğimizde zorlanıyoruz” diye konuştu.