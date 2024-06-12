Turistik noktadaki tuvalete zamanlayıcı yerleştirildi, görüşler bölündü! 'İzleniyormuş gibi hissettim'

Çin'de bulunan Yüngang Mağaraları'nda tuvalet kabinlerine 'dijital zamanlayıcı' yerleştirildi. Ziyaretçiler bu duruma tepki gösterirken yetkililer ise tuvalette geçirilen sürenin 'polis tarafından denetlenmediğini' söyleyerek kendilerini savundular.

Çin'de yer alan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Yüngang Mağaraları her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. 252 mağara ve 51 bin Buda heykeli bulunan mağaralar, son dönemde ise tuvaletlerine yerleştirilen 'dijital zamanlayıcılar' ile gündeme geldi.

Weibo'da paylaşılan bir videodan alınan ekran görüntüsünde görüldüğü üzere, tuvalet kabinlerinin üzerinde zamanlayıcılar yer alıyor. Bu ekrana kişinin tuvalette geçirdiği süre yansıtılıyor.

'POLİS TARAFINDAN DENETLENMİYOR' SAVUNMASI

Burada çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, artan ziyaretçi sayısıyla başa çıkmak için tuvalet kabinlerinin girişlerine dijital zamanlayıcı yerleştirildiğini söyledi ve tuvalette geçirilen sürenin "polis tarafından denetlenmediğini" belirtti.

Yetkili, kimseyi tuvaleti kullanırken oradan çıkaramayacaklarını belirterek, "Zamanlayıcılar tuvaletleri kullanabileceğiniz süreleri kontrol etmek için orada değiller. Ziyaretçilerin tuvaletleri ne kadar süre kullanabileceğine dair 5 ya da 10 dakika gibi bir zaman sınırı da koymuyoruz" dedi.

"UTANÇ VERİCİ"

Zamanlayıcıların yerleştirilmesi sosyal medyada pek çok kişi tarafından eleştirildi. Bir ziyaretçi, söz konusu adımı teknolojik olarak oldukça gelişmiş bulduğunu ve böylece dışarıda kuyruğa girmek ya da tuvalet kapısını çalmak zorunda kalmayacağını ifade ederek, "Ama biraz da utanç verici buldum. Sanki izleniyormuşum gibi hissettim" diye konuştu.

Bazı kullanıcılar ise bu durumu daha fazla tuvalet inşa etmek için kullanılabilecek paranın yanlış harcanması şeklinde yorumladı.