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Krizin temelinde ‘koridor’ mu var? Erdoğan'ın Rusya-Azerbaycan gerilimi için devreye girmesi gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Krizin temelinde ‘koridor’ mu var? Erdoğan&#039;ın Rusya-Azerbaycan gerilimi için devreye girmesi gündemde
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rusya ile Azerbaycan arasındaki krizin arkasında Türkiye'nin Orta Asya'daki Türki devletlerle doğrudan bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru Projesinin yer aldığı iddia ediliyor. Aynı zamanda bölgede tırmanan gerilimin düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesinin istenmesi gündemde.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Kafkasya’da, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ‘uçak düşürme’ ile başlayan kriz derinleşiyor.

Askerî ve diplomatik kaynaklara göre, Rusya’nın son dönemdeki agresif tutumunun arkasında, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ı doğrudan birbirine bağlayacak ve oradan da Avrupa’nın yolunu açacak olan Zengezur Koridoru Projesi yer alıyor.

Türki devletleri doğrudan birbirine bağlayacak stratejik koridorun açılması ile Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında doğrudan kara bağlantısı kurulacak.

Özellikle Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında son dönemdeki yakınlaşmanın, Rusya’nın bölgedeki tarihsel nüfuzunu kaybetme ihtimalini doğurduğuna dikkat çekiliyor. Ermenistan’da son günlerde darbe girişimine varan gelişmelere dikkat çeken kaynaklar, projeden Rusya’nın yanı sıra İran’ın da büyük rahatsızlık duyduğunun altını çiziyor. Bölgedeki krizin tırmanmasının nedenleri arasında Avrupa Birliği’nin attığı adımlar da gösteriliyor. AB’nin, Azerbaycan’ın sadece doğalgaz sağlayıcısı değil, aynı zamanda Avrupa ile entegre bir ülke konumuna gelmesini istediği, bu durumun da Rusya’yı rahatsız ettiği ifade ediliyor.

Kaynaklara göre, batı, bu yolla Rusya’nın Avrupa üzerindeki enerji baskısını dengelemeyi amaçlıyor. Zengezur Koridoru’nun açılmasının, Moskova’nın hem Avrupa ülkeleri üzerindeki enerji hakimiyetine hem de Türk Cumhuriyetleri üzerindeki jeopolitik konumuna ciddi darbe etkisi oluşturabileceği ifade ediliyor. 

Bu arada Ankara’nın hem Bakü hem Moskova ile yakın ilişkilerinin, Türkiye’yi potansiyel bir arabulucu konumuna getirdiğinin altı çizilirken, bölgede tırmanan gerilimin düşürülmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesinin istenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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