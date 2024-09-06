Boğaz'da temizlik! Çirkin binalar bir bir yıkılıyor

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Eylül 2024 02:15 - Güncelleme: 6 Eylül 2024 02:16 - Güncelleme:

Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmaları devam ediyor