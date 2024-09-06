Boğaz'da temizlik! Çirkin binalar bir bir yıkılıyor
Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım çalışmaları devam ediyor
İstanbul Boğazı’nı çirkinleştiren yapılardaki yıkım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş adamı tarafından satın alındığı anlaşılmıştı.
İnşaatı durduran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştirildiği tespit edilen ve inşaat çalışmaları durdurulan alandaki yapıların yıkımına önceki gün başlamıştı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi