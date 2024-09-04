Üsküdar Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımı başladı! Kepçe darbeleri peş peşe indi

Üsküdar'daki İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde tespit edilen Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımına başlandı. Yıkım ekibi ve kepçenin ilk darbesi peş peş geldi.

CHP İstanbul'u peşkeş çekiyor! Erdoğan'ın sözleri gündem oldu

CHP İstanbul'u peşkeş çekiyor! Erdoğan'ın sözleri gündem oldu

Üsküdar Vaniköy'de yapılan kaçak villa Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'peşkeş çekiyorlar' ifadeleriyle tepki gösterdiği villanın yıkımı için harekete geçildi.

İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar mühürlenmişti

VANİKÖY'DEKİ KAÇAK VİLLANIN YIKIMINA BAŞLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın işaret ettiği villaya ilk kepçe darbesi vuruldu. Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapıldığı tespit edilen kaçak villanın yıkımı başladı.

Yıkım ekibi yıkma ve sökme işlemlerine başlarken, milyonların anbean takip ettiği Vaniköy'de ilk kepçe darbesi de geldi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vaniköy'deki kaçak villaya ilişkin "Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam 'liyakat' üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler." ifadelerini kullanmıştı.