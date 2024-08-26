CHP İstanbul'u peşkeş çekiyor! Erdoğan'ın sözleri gündem oldu

Boğaz’daki kaçak yapıya sert tepki gösteren Erdoğan “Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul’un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri üç ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ- Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü sebebiyle kabine üyeleriyle birlikte Bitlis’in Ahlat ilçesine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak Kiler İplik Fabrikası önünde düzenlenen Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü kutlamalarına da katılan Erdoğan önemli mesajlar verdi:

ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

Terörün karanlık gölgesi doğu illerimizden çekildikçe yatırımlar daha hızlı şekilde ilerliyor. Düne kadar terör yuvası olan Gabar’da ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz. Eski Türkiye artık tamamen geride kaldı. İnsanımızın kökeninden, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler geride kaldı. Terör sopası ile siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kaldı. Baskıların, yasakların olduğu günler geri gelmemek üzere tamamen geride kaldı.

BELEDİYELER ÇİFTLİK OLDU

Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalkıp şimdi İstanbul’un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler. Meydanlarda söz verdikleri hâlde binlerce belediye işçisini kapı dışarı ettiler. Avrupa’da keyif çatan gösteriş müptelası bir elitizm çıktı.

MECLİS PROVOKATÖRÜ

Kendi menfaatleri dışında hiçbir gündemleri yok. Yetkiyi milletten alıp hizmeti hapisteki teröriste veriyorlar. Meclis’te provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini takip etik. Meclis kürsüsünden millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi.

SENARYOLARI YIRTTIK

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer olan Ahlat bu vatanın sigortası, yıkılmaz gök kubbesi oldu. Dayanışma tohumları öylesine büyüdü ki kardeşlik hukukunu yıkamadılar. Etnik köken üzerinden bizi bölmek istediler, bölücü terör örgütü ile nefret duvarı örmek istediler, Allah’ın yardımı ile hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak birbirimize sımsıkı kilitlendik. Senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bu toprakların emanetçisi değil asıl sahibiyiz. 85 milyon biriz, tek yüreğiz. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türkiye’yiz.

Öte yandan, Kiler Holding tarafından 85 milyon dolar yatırımla Bitlis’te hayata geçirilen fabrikada 400 kişi istihdam edilecek. Çalışanların yüzde 65’i kadın olacak. Üretimde kullanılacak pamuk Ege ve Çukurova’dan temin edilecek. Böylelikle pamuk çiftçisine yıllık 48 milyon dolar katkı sağlanması planlanırken ithalat da azaltılacak.

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"FİTNE ATEŞİYLE DE SAVAŞIYORUZ"

Kabine Toplantısı, 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında gerçekleşti. Bitlis’teki Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan “Burada ülkemizin savunma kapasitesini güçlendirecek kritik kararlar aldık. Yerli ve millî imkânlarla geliştirmekte olduğumuz ‘Çelik Kubbe’ projemizin detaylarını görüştük. ‘Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye’ hedefimize ulaşmak için durmadan koşturuyoruz” dedi.

Son zamanlarda artan orman yangınlarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı %53 artarak 5 bin 540’a çıktı. 15-19 Ağustos tarihleri arasında tam 306 orman yangını yaşandı. Bunla mücadele etmek için filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz. Ancak devletimiz sadece alevlerle değil, aynı zamanda muhalefetin körüklediği fitne ateşi ile de mücadele ediyor. Yangının, depremin, doğal afetin partisi olmaz. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran bu çarpık bakış açısını bir an önce terk etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, vatandaşlardan, sıcakların etkisini sürdüreceği 15 Eylül’e kadar dikkatli olmasını istedi.