MHP'li ismin istifası kabul edildi! Arzu Erdem resmen ayrıldı

MHP'de 3 dönem milletvekilliği yapan Arzu Erdem dün sosyal medyadan istifa kararı aldığını duyurmuştu. "Partimizle alakası yok" diyen MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Arzu Erdem'in istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) dikkat çeken bir istifa yaşandı. 25, 26 ve 27. dönem İstanbul milletvekilliği yapan ve üst kurul delegesi olan Arzu Erdem dün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partiden istifa ettiğini duyurdu.

MHP'li İsmet Büyükataman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arzu Erdem’in MHP eski milletvekili sıfatını kullanarak yaptığı çalışmalar Milliyetçi Hareket Partisi’nin programı değil kendi şahsi çalışmalarıdır" diyerek partiyle hiçbir alakasının olmadığını söyledi.

MHP'den Arzu Erdem'e ilişkin yeni açıklama geldi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in partiden istifasının kabul edildiğini duyurdu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir" ifadesini kullandı.