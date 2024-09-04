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Vaniköy'deki kaçak villa inşaatı bugün yıkılacak!

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Gündem Haberleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villanın izinsiz kaçak eklentilerinin yıkımının bugün yapılacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği ‘Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üsküdar Vaniköy’de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti.

Vaniköy'deki kaçak inşaatın eski ve yeni hali
Vaniköy'deki kaçak inşaatın eski ve yeni haline ait görüntüler ortaya çıkmıştı

Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskânlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir."

ERDOĞAN'IN 'VANİKÖY' TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vaniköy'deki kaçak villaya ilişkin "Muhalefetin neyin peşinde koştuğunu sizler de görüyorsunuz. Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam 'liyakat' üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı, göreve geldikleri belediyeleri 3 ayda hısım akraba çiftliğine çevirdiler." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN KURUM, İBB'Yİ ELEŞTİRMİŞTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vaniköy'de kaçak villa inşaatıyla ilgili "İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir." ifadelerini kullanmış, "İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir." diye de eklemişti.

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