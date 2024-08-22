Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına sert tepki

Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına sert tepki

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Gündem Haberleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vaniköy'de kaçak villa inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "İstanbul Boğazı'nı gözümüz gibi koruyacağız." diyen Kurum, "Kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur, gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir." ifadelerini kullandı. Kurum, "Yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir." diye de ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

İstanbul Üsküdar'daki ormanlık alanda kaçak villa inşaatına ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. Kaçak yapının yıkılmasıyla ilgili ilgili İBB'ye uyarı yapılmıştır. Biz de Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazı'nı gözümüz gibi koruyacağız." diye konuştu.

VANİKÖY'DE KAÇAK VİLLA İNŞAATI

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İstanbul Boğazı sadece orada oturanların değil hepimizin ortak meselesi. Boğaz'ımızın güzelliğinin korunması adına biz de gözümüz gibi bakıyoruz. Bundan sonra da bakmaya devam edeceğiz. Üsküdar Vaniköy semtinde, maalesef buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık.

Bununla ilgili İBB'ye sorumluluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İBB'yi yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı devam eden yeri durdurma suretiyle müdahale ettik. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. Gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. Kaçak yapının yıkılmasıyla ilgili ilgili İBB'ye uyarı yapılmıştır. Biz de Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazı'nı gözümüz gibi koruyacağız. 

Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına sert tepki - 1. Resim

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kararlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Emanete sahip çıkarak gelecek nesillerimize de aktarmış olacağız. Ekiplerimiz kaçak yapıya ilişkin her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız, inşai faaliyetlerin yürütülmesini durdurmuş ve inşaatı mühürlemiştir. Bu kapsamda ilgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir. Yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir.

Biz şehirlerimizin siluetini bozan, haksız kazanç sağlayan ve milletin hakkına giren bunun gibi işlemlerin her zaman takipçisi olacağız.

Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına sert tepki - 2. Resim

'KONUT FİYATLARINI AŞAĞI DÜŞÜRECEK'

İlk önce hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarının-işyerlerinin yapım sürecini yürütüyoruz. Adıyaman'da 45 bin hak sahibimizin yarıdan fazlasını yıl sonuna kadar teslim edip, kalanını da 2025 sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu konut ve işyerleri bittiğinde, deprem bölgesini hatta 81 ilimizi etkileyen bir husustur bu. Burada yapılan 440 bin konut-işyeriyle birlikte son aylarda-yıllarda yaşanan kira enflasyonunu da aşağı çekecek, konut fiyatlarını aşağı düşürecek bir adımı da atmış oluyoruz.

Düzenleyen:  - Gündem
Dardanel’den Soğuk Sıkım Zeytinyağlı İnci KefaliElektrik ustasının son işi, bozulan kliması oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elektrik ustasının son işi, bozulan kliması oldu - GündemKahreden ölüm! Klimasını tamir eden usta hayatını kaybettiİstanbullular dikkat! Bazı metrobüs durakları kapatılacak - Gündemİstanbullular dikkat! Bazı metrobüs durakları kapatılacakMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni eleştirenlere sert cevap! - GündemBakan Yusuf Tekin'den eleştirilere sert cevapYKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu! YÖK Başkanı Özvar: İkinci bir fırsat olacak - GündemYKS ek yerleştirme tarihleri belli oldu26 yıl sonra bir ilk! Yer Sivas: Dev yılan görenleri ürküttü - Gündem26 yıl sonra bir ilk! Yer Sivas: Dev yılan görenleri ürküttüAntalya'da 4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı! Görenler gözlerine inanamadı - Gündem4 katlı apartmandan 6 kamyon çöp çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...