Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki kaçak villa inşaatına sert tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vaniköy'de kaçak villa inşaatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "İstanbul Boğazı'nı gözümüz gibi koruyacağız." diyen Kurum, "Kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur, gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir." ifadelerini kullandı. Kurum, "Yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir." diye de ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

İstanbul Üsküdar'daki ormanlık alanda kaçak villa inşaatına ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. Kaçak yapının yıkılmasıyla ilgili ilgili İBB'ye uyarı yapılmıştır. Biz de Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazı'nı gözümüz gibi koruyacağız." diye konuştu.

VANİKÖY'DE KAÇAK VİLLA İNŞAATI

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İstanbul Boğazı sadece orada oturanların değil hepimizin ortak meselesi. Boğaz'ımızın güzelliğinin korunması adına biz de gözümüz gibi bakıyoruz. Bundan sonra da bakmaya devam edeceğiz. Üsküdar Vaniköy semtinde, maalesef buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık.

Bununla ilgili İBB'ye sorumluluğuna ait bu bölgede ekiplerimiz hem İBB'yi yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı devam eden yeri durdurma suretiyle müdahale ettik. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. Gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. Kaçak yapının yıkılmasıyla ilgili ilgili İBB'ye uyarı yapılmıştır. Biz de Bakanlık olarak süreci takip edeceğiz. İstanbul Boğazı'nı gözümüz gibi koruyacağız.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kararlılığımızı artırarak devam edeceğiz. Emanete sahip çıkarak gelecek nesillerimize de aktarmış olacağız. Ekiplerimiz kaçak yapıya ilişkin her türlü süreci takip etmektedir. Bakanlığımız, inşai faaliyetlerin yürütülmesini durdurmuş ve inşaatı mühürlemiştir. Bu kapsamda ilgili kurumlara ilişkin de suç duyurusu süreci yürütülmektedir. İBB'den de kaçak yapının ilavelerine ilişkin yıkımının yapılması yazılı talep edilmiştir. Yapılmaması halinde bakanlığımız gerekli süreci gerçekleştirecektir.

Biz şehirlerimizin siluetini bozan, haksız kazanç sağlayan ve milletin hakkına giren bunun gibi işlemlerin her zaman takipçisi olacağız.

'KONUT FİYATLARINI AŞAĞI DÜŞÜRECEK'

İlk önce hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarının-işyerlerinin yapım sürecini yürütüyoruz. Adıyaman'da 45 bin hak sahibimizin yarıdan fazlasını yıl sonuna kadar teslim edip, kalanını da 2025 sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Bu konut ve işyerleri bittiğinde, deprem bölgesini hatta 81 ilimizi etkileyen bir husustur bu. Burada yapılan 440 bin konut-işyeriyle birlikte son aylarda-yıllarda yaşanan kira enflasyonunu da aşağı çekecek, konut fiyatlarını aşağı düşürecek bir adımı da atmış oluyoruz.