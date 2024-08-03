Boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’un durumu ağır

Ordu’da boğulma tehlikesi geçiren Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, hastaneye kaldırıldı. Sarısoy’un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilen Sarısoy'un tedavisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde devam ediyor.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARILDI

Ünye İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisi sahilinde dün serinlemek için denize girdi.

Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, cankurtaran ve çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkarıldı. Akabinde sağlık ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlçe Emniyet Müdürü Sarısoy'un hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.