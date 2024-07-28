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Kadıköy'de korkunç olay! Boğularak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy Caddebostan plajında korkunç bir olay yaşandı. Yüzmek için denize giren genç, boğularak hayatını kaybetti. 

İstanbul'un Kadıköy'deki Caddebostan plajında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ismi öğrenilemeyen bir genç yüzmek için denize girdi. Denizde bir süre yüzen genç gözden kayboldu.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI 

Denizde kaybolan şahsın arkadaşları tarafından polis ve arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan şahsı bulmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından yaklaşık 1 saat yapılan çalışmalar sonucunda denizde kaybolan şahısın cansız bedenine ulaşıldı. Karaya çıkarılan şahsın cesedi ambulans ekiplerine teslim edilerek morga kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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