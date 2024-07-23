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Bodrum'da feci olay! 1 yaşındaki bebek boğularak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bodrum&#039;da feci olay! 1 yaşındaki bebek boğularak can verdi
Bodrum, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde feci bir olay yaşandı. Ailesinin tatil için kiraladığı villanın havuzuna düşen 1 yaşındaki bebek, boğularak hayatını kaybetti. 

1 yaşındaki Ali Aydın Nazar, Yalıkavak Dirmil Mahallesi'nde ailesinin yazlık olarak kiraladığı bir villada iddiaya göre bakıcısının başka bir işle meşgul olduğu sırada havuza düştü. Boğulma tehlikesi geçiren bebek, ailesi tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI 

Havuzdan çıkarılıp, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölüm haberini alan ailesi ve tüm sevenleri yasa boğuldu. Nazar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, tatil için Bodrum'a gelen Ali Aydın bebeğin ailesinin İstanbul'da peynircilik yaptığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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