Bolu Belediyesi'nden dikkat çeken uygulama! Cezası 14 bin TL'ye kadar çıkıyor

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevreye çöp atanlara 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağını duyurdu.

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Türkiye'de çevre kirliliğine karşı dikkat çeken bir adım adım geldi. Bolu Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek adına yeni kararını açıkladı.

Belediye Başkanı Tanju Özcan, çevreye çöp atılmasını önlemek amacıyla 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı açıkladı.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Özcan, "Geçen 5 yıl içerisinde Bolu, Türkiye’nin en temiz şehri oldu. Bundan sonra da daha temiz kalması yönünde kararlıyız" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Yarından itibaren; sokak, cadde, kaldırım ve parklara, çekirdek kabuğu, izmarit veya çöp atanlara ayrım yapmaksızın 593 TL’den 14.407 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır. Uyarmadı demeyin!"